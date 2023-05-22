На внешней стороне МКАД в Москве машина сбила человека

В Москве на внешней стороне 105-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. Об этом сообщил столичный дептранс в понедельник, 22 мая.

Судя по опубликованному видео, один из автомобилей сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

«Информация о пострадавших и детали случившегося уточняются. Движение около места аварии затруднено»,— сказано в сообщении.

Накануне в Рамешковском районе Тверской области в результате ДТП погибли четыре человека, ребенок госпитализирован. Легковой автомобиль наехал на металлическое ограждение моста, после чего автомобиль загорелся.