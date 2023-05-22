Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой субъект России

Любые удары по территории Крыма расцениваются как нападение на любой другой российский регион. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом он отреагировал на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который сообщил, что Вашингтон не ограничивал Киев в плане нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову.

«Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире, а решение о проведении специальной военной операции было абсолютно верным», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

Ранее в этот день президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

При этом накануне Салливан подчеркнул, что поставки истребителей F-16 и обучение украинских военных управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России. Он уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных