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Источник сообщил о проработке вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT

«РИА Новости»: варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vlad Karkov
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Варианты по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT прорабатываются. Также обсуждается возможность посредничества турецкого банка, сообщил источник, «РИА Новости» 22 мая.

«Да, обсуждаются различные варианты, связанные с переподключнием. Есть активные усилия генсека ООН, есть наши (официальной Анкары. — Ред.) усилия различных ведомств», — сказал информатор.

Переподключение Россельхозбанка к SWIFT было одним из условий меморандума РФ — ООН, рассчитанного на три года. Он предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и другие меры. Это вторая часть составной договоренности в рамках зерновой инициативы. Она, по данным РФ, до сих пор не выполнена.

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В этот же день источник заявил, что Турция и ООН ведут переговоры с западными странами для устранения препятствий оплаты российской продукции в рамках зерновой сделки. По словам информатора, процесс сложный, но переговоры продолжаются.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил «Известиям», что Евросоюз пока не планирует переподключать российские банки, в том числе РСХБ, к системе SWIFT. Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после завершения конфликта на Украине.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

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