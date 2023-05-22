Лидеры России и Республики Сербской обсудят цены на газ на встрече в Москве

Президент Республики Сербской (регион в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным цены на газ и проект поставок топлива из России. Подробности предстоящей встречи глав государств в Москве в понедельник, 22 мая, рассказал глава представительства государства в РФ Душко Перович.

«Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена, как для дружественных стран», — сказал Перович «РИА Новости.

Также он добавил, что на встрече с Владимиром Путиным президент Республики Сербской затронет совместные экономические планы, в том числе и о строительстве газопровода.

Ранее в этот день Перович рассказал, что совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок из РФ. Он пояснил, что после одобрения со стороны совета министров следующая инстанция — это президиум Боснии и Герцеговины. По его информации, данное решение уже отказались поддержать два члена президиума.

Милорад Додик в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума признал отсутствие альтернатив газу РФ.

Кроме того, представитель БиГ договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сохранить цены на газ для Республики Сербской. Также стороны обсудили строительство газопровода «Балканский поток».

Ранее Республика Сербская получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник.