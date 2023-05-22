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Европа столкнулась с установкой предельных цен на продукты

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hesther Ng
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Европейские политики устанавливают предельные цены для преодоления резкого роста цен на продукты питания. Как сообщила The Financial Times в воскресенье, 21 мая, теперь многие ритейлеры вынуждены продавать себе в убыток.

Несмотря на снижение цен на энергоносители, рост стоимости продуктов питания продолжает расти, что провоцирует общественный гнев.

В материале говорится, что цены на продукты питания в ЕС выросли на 16,6%, что намного превышает общий уровень инфляции в 8,1%. Некоторые из самых больших скачков произошли в стоимости основных продуктов питания: цена яиц за этот период выросла на 22,7%, цельного молока — на 25%, а сахара — на 54,9%.

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10 мая телеканал BFMTV сообщил, что в последние месяцы из-за инфляции почти каждый четвертый из 10 французов отказывался от покупки продуктов питания.

О проблемах, связанных с инфляцией, заявляли и в Испании. Основным фактором этого стала электроэнергия, которая в 2022 году подорожала на 49,4%. Об этом неоднократно заявили испанские профсоюзы.

2 мая Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Больше всего, по прогнозам, это отразится на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

В конце января появилась информация о том, что потребительские цены на продукты в Евросоюзе (ЕС) в 2022 году значительно поднялись. Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК), где приведены цены на сельхозтовары за декабрь, только хлеб и крупы подорожали на 19,8% по сравнению с декабрем 2021 года.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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