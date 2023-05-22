В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ

Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок из РФ. Об этом сообщил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович 22 мая.

«Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс. То есть раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии Россия – Босния и Герцеговина, но сейчас — нет. Мы будем вести переговоры с Сербией, поскольку мы будем подсоединены к трубопроводной транзитной системе Сербии», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Перович пояснил, что после одобрения со стороны совета министров следующая инстанция — это президиум Боснии и Герцеговины. По его информации, данное решение отказались поддержать два члена президиума. Однако, как отметил представитель, в ответ на это существует возможность поднятия данного вопроса в рамках парламентской ассамблеи, где с помощью голосования можно получить одобрение на реализацию инициативы.

Отмечается, что планируется формирование рабочей группы, в которую входит Перович.

«Технически у нас всё подготовлено. Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос «Южного потока», который впоследствии закрылся», — резюмировал он.

В июне прошлого года президент Республики Сербской (регион в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) признал отсутствие альтернатив газу РФ.

Кроме того, представитель БиГ договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сохранить цены на газ для Республики Сербской. Также стороны обсудили строительство газопровода «Балканский поток».