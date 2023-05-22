Bloomberg назвало изнуряющую жару причиной зависимости Азии от энергоресурсов РФ

Обусловленный погодными условиями спрос на уголь, газ и мазут в Азии усиливает зависимость региона от энергоресурсов России, пишет 21 мая агентство Bloomberg.

Азиатские экономики озабочены тем, чтобы обеспечить электрогенераторы достаточным количеством топлива в этот, возможно, самый жаркий год в регионе за всю историю наблюдений.

«Худшее место, где сейчас можно находиться в условиях таких палящих температур, — это Южная Азия, особенно такие несчастные страны, как Пакистан или Бангладеш. Когда вы не можете позаботиться даже об основных потребностях своего народа, очень трудно уделять достаточно времени и внимания международным делам», — отметил директор аналитической компании JTD Energy Services Pte в Сингапуре Джон Дрисколл.

Российский экспорт в Азию угля и природного газа, наиболее часто используемых для электроэнергии, в этом году заметно вырос, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler. При этом импорт мазута в марте–апреле стал рекордным.

По мнению Дрисколла из JTD Energy, растущие закупки российских энергоносителей многими азиатскими странами указывают как на снижение влияния Белого дома, так и на опасную ситуацию, в которой оказались многие страны.

«[Они] спрашивают себя: предпочел бы я рискнуть поссориться с США или отказаться от крутых скидок на энергоносители? Когда на кону выгодная сделка, как бедные страны могут позволить себе отказаться?» — резюмировал аналитик.

Действия азиатских стран вызывают недовольство у западного лагеря, который стремится «наказать» Россию, снизив до минимума необходимость закупок российских энергоносителей. Власти Германии, к примеру, решили сократить зависимость от импорта полезных ископаемых путем реконструкции закрытых шахт.

В апреле генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев заявил, что РФ может совершить технологический прорыв в развитии нефтегазовой отрасли в условиях антироссийских санкций.

В феврале МИД России заявил, что бойкот российских энергоносителей уже привел к подрыву энергобезопасности ЕС. При этом принятые Москвой ответные меры из-за санкционного давления Запада минимизируют издержки как для России, так и для мирового сообщества.