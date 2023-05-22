Реклама
Прямой эфир
Мир
Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата
Мир
В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ
Мир
Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире
Мир
На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Экономика
Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском на саммите G7
Мир
Bloomberg назвало изнуряющую жару причиной зависимости Азии от энергоресурсов РФ
Армия
«Известия» показали работу тяжелых снайперов группы Ярого в зоне СВО
Мир
Источник сообщил о переговорах Турции по снятию препятствий для оплаты продукции РФ
Экономика
ЕС не станет переподключать РСХБ к SWIFT до завершения конфликта на Украине
Мир
Президент Бразилии упрекнул Совбез ООН в невозможности разрешить украинский конфликт
Мир
В СБ ООН призвали к открытости в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Общество
«Известия» показали схему получения фейковых больничных листов

Bloomberg назвало изнуряющую жару причиной зависимости Азии от энергоресурсов РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обусловленный погодными условиями спрос на уголь, газ и мазут в Азии усиливает зависимость региона от энергоресурсов России, пишет 21 мая агентство Bloomberg.

Азиатские экономики озабочены тем, чтобы обеспечить электрогенераторы достаточным количеством топлива в этот, возможно, самый жаркий год в регионе за всю историю наблюдений.

«Худшее место, где сейчас можно находиться в условиях таких палящих температур, — это Южная Азия, особенно такие несчастные страны, как Пакистан или Бангладеш. Когда вы не можете позаботиться даже об основных потребностях своего народа, очень трудно уделять достаточно времени и внимания международным делам», — отметил директор аналитической компании JTD Energy Services Pte в Сингапуре Джон Дрисколл.

Российский экспорт в Азию угля и природного газа, наиболее часто используемых для электроэнергии, в этом году заметно вырос, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler. При этом импорт мазута в марте–апреле стал рекордным.

По мнению Дрисколла из JTD Energy, растущие закупки российских энергоносителей многими азиатскими странами указывают как на снижение влияния Белого дома, так и на опасную ситуацию, в которой оказались многие страны.

«[Они] спрашивают себя: предпочел бы я рискнуть поссориться с США или отказаться от крутых скидок на энергоносители? Когда на кону выгодная сделка, как бедные страны могут позволить себе отказаться?» — резюмировал аналитик.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
И как от этого может пострадать Европа

Действия азиатских стран вызывают недовольство у западного лагеря, который стремится «наказать» Россию, снизив до минимума необходимость закупок российских энергоносителей. Власти Германии, к примеру, решили сократить зависимость от импорта полезных ископаемых путем реконструкции закрытых шахт.

В апреле генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев заявил, что РФ может совершить технологический прорыв в развитии нефтегазовой отрасли в условиях антироссийских санкций.

В феврале МИД России заявил, что бойкот российских энергоносителей уже привел к подрыву энергобезопасности ЕС. При этом принятые Москвой ответные меры из-за санкционного давления Запада минимизируют издержки как для России, так и для мирового сообщества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023