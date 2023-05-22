В Марий-Эл два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Марий-Эл два человека пострадали при столкновении Toyota Avensis с маршрутным микроавтобусом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике 21 мая.

«Двое пострадавших, детей нет», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщила прокуратура республики в Telegram-канале, на 5 км автодороги «Подъезд к селу Кокшайск» водитель не справилась с управлением автомобиля Toyota Avensis и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным микроавтобусом Peugeot Boxer. От удара микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

Прокуратура взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки. Устанавливаются обстоятельства происшествия.



Ранее этим же днем в результате ДТП с участием автобуса и легковушки в Унцукульском районе Дагестана погиб 35-летний мужчина. Водитель Lada Priora скончался на месте. Из 22 пассажиров автобуса, в числе которых один ребенок, никто не пострадал.