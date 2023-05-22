В Санкт-Петербурге автобус врезался в машину дорожной разметки

Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем дорожной разметки вечером 21 мая в Санкт-Петербурге. Видео с места аварии публикуют «Известия».

Произошло ДТП на Пулковском шоссе. Водитель автобуса не справился с управлением, и машину занесло в дорожную технику. В аварии никто не пострадал.

Уточняется, что полиция прибыла на место происшествия после полуночи. Из-за случившегося пришлось временно перекрыть все полосы, движение направили в объезд по обочине.

В этот же день в результате ДТП с участием автобуса и легковушки в Унцукульском районе Дагестана погиб 35-летний мужчина. Из 22 пассажиров автобуса, в числе которых один ребенок, никто не пострадал.