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Посол Антонов указал на угрозу вовлечения НАТО в украинский конфликт из-за США

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Российский посол в США Анатолий Антонов, оценивая одобрение Вашингтоном поставок Украине истребителей F-16, напомнил об опасности вовлечения НАТО в украинский конфликт американскими стараниями. Его комментарий от 21 мая в Telegram-канале опубликовало российское посольство.

«Вашингтон противостоит нам чужими руками, по «доверенности». Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами»?» — задался вопросом дипломат.

Антонов также отметил, что одобрение американской стороной нанесения Украиной ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта. Стремясь к своей цели — стратегическому поражению РФ, — США продолжают разжигать пламя конфликта.

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21 мая в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме глава Белого дома Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Он который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4.

19 мая на брифинге в Белом доме помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в вопросе поставок истребителей F-16 и обучения украинских националистов управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России. Салливан уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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