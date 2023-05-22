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Разработчик хоррор-игры Paranormal Records назвал особенности проекта

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Фото: BLACKBALANCE GAMES
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В Сети появился трейлер-анонс к реалистичной хоррор-игре Paranormal Records от российской студии Blackbalance games. Разработчик и основатель студии Владислав Пилюховский рассказал «Известиям», что и как он создает для искушенных геймеров.

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«Я пытаюсь воссоздать максимально приближенные к реальности условия. Это касается и визуальной составляющей, и геймплейной, и звуковой. Я бы хотел реализовать эффект «полного погружения» для игроков. И именно звук способен полностью передать атмосферу», — рассказал он.

По словам Пилюховского, он реализовал систему реалистичных звуковых волн, благодаря чему волна, двигаясь от источника, видит все препятствия перед собой и материалы, из которых они состоят. Это позволяет грамотно и точно просчитать распространение шума.

По сюжету геймеры будут играть за ведущего телевизионного шоу о паранормальных явлениях, который отправляется в заброшенную психиатрическую лечебницу, чтобы снять репортаж-расследование о пропавшем пациенте.

При этом в игре будут отсутствовать традиционные для хорроров скримеры (внезапно появляющиеся пугающие кадры или звуки). Атмосфера ужаса будет достигаться за счет гнетущих фоновых шумов, чувства одиночества и неизвестности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страшно интересно: в России создают сверхреалистичную хоррор-игру

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