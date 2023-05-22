Байден заявил об обещании Зеленского не использовать F-16 по целям в России

Президент США Джо Байден заявил о получении гарантий от президента Украины Владимира Зеленского, что украинские войска не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для ударов по территории России. Об этом он заявил в воскресенье, 21 мая.

«У меня есть четкое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их (истребители - Ред.), чтобы продвигаться на территорию России», — сообщил Байден журналистам после саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме.

Также он добавил, что F-16 будут нужны Украине не в ближайшее время, а в более отдаленной перспективе.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

Между тем Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.