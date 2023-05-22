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В РФ предложили ввести семейный сертификат на покупку первой машины

В РФ предложили ввести семейный сертификат на покупку первой машины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о семейном сертификате на покупку машины. Согласно новым нормам, воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка.

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Сумма выплат составит 1 млн рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, рассказали «Известиям» авторы законопроекта.

«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. Поэтому мы считаем, что эта мера заслуживает поддержки», — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в последнее время государство предприняло очень много мер по поддержке рождаемости, однако ситуация, к сожалению, не изменилась.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи», — заявил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Брак и расчет: в РФ хотят ввести семейный сертификат на первую машину

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