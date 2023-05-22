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Свыше 3,9 тыс. решений реализовали в Москве с учетом мнения горожан

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В Москве в рамках проекта «Активный гражданин» реализовали более 3,9 тыс. решений по различным вопросам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 21 мая.

По словам чиновника, за девять лет работы проект объединил свыше 6,4 млн горожан. При помощи онлайн-платформы проводятся голосования по важным городским вопросам.

Собянин отметил, что, в частности, благодаря активным москвичам уже выбрали названия для 54 парков и скверов, 50 улиц и бульваров, а также 29 станций метро и вокзалов МЦД, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, активные горожане определили цвет для Некрасовской линии на карте столичной подземки, способствовали благоустройству свыше 2 тыс. дворов, улиц, площадей, набережных, парков,, пишет РИАМО.

Мэр указал на то, что также благодаря порталу были выбраны проекты реабилитации крупных природных парков, таких как «Битцевский лес», «Кусково», «Покровское-Стрешнево», Щукинский парк, сообщает телеканал «360».

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16 мая Сергей Собянин рассказал, что в Москве за 10 лет к единому стандарту комфорта привели свыше 24 тыс. дворов.

Специалисты обустроили зоны спорта и отдыха, установили игровые комплексы для детей, оборудовали качественное освещение. Он уточнил, что обновление продолжается с учетом пожеланий местных жителей, пишет RT.

В 2023 году запланированы работы по всем городским округам, пишет НСН.

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