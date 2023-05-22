Российско-китайские консультации по безопасности состоятся в Москве 22 мая

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин в понедельник, 22 мая, проведут в Москве двусторонние консультации по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ

«22 мая в Москве состоятся российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», ― приводит текст сообщения ТАСС.

В сентябре прошлого года Россия и Китай в ходе консультаций в КНР по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействии по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений. Тогда стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в районе Тайваня.

19 мая стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом 23–24 мая. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с председателем КНР прошли конструктивно.