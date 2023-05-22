Монголия и Франция договорились о поставках металлов

Монголия согласилась поставлять Франции важные металлы, которые ей необходимы для перехода к более экологически чистой энергии, о чем сообщило агентство Bloomberg в воскресенье, 21 мая.

Отмечается, что такое решение было принято во время первой в истории встречи в Улан-Батор президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

«Мы решили работать вместе, чтобы укрепить наш энергетический суверенитет за счет поставок важнейших металлов из вашей страны, которая обладает этим ресурсом», — сказал глава Франции журналистам.

Две страны будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии и атомной энергии, а также над двусторонним и международным финансированием, чтобы также помочь в декарбонизации Монголии.

Европейский Союз пытается обеспечить доступ к ресурсам, которые имеют решающее значение для его перехода к чистой энергии и цифровым технологиям, таким как литий, необходимый для аккумуляторов электромобилей. Он также хочет уменьшить свою зависимость от нескольких поставщиков, в том числе России и Китая.

26 апреля глава европейского отдела Orsted A/S по вопросам энергетики Расмус Эррбо заявил, что Европа недостаточно быстро продвигается в рамках реализации декларации, которую почти год назад подписали Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания, об ускорении строительства офшорных ветроэнергетических установок, чтобы к 2030 году их мощность достигла 65 ГВт, что примерно в пять раз больше, чем в настоящее время.

В тот же день стало известно, что Евросоюз решил ускорить реализацию климатической программы «Fit for 55 in 2030» путем ограничения продажи сертификатов на «неэкологичную деятельность». Стремление западных государств добиться энергетической независимости от России сделало ускоренный переход на «зеленые» ресурсы практически безальтернативным вариантом.

29 января немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики, в частности вопросы поставок лития и зеленого водорода. Также Шольц обратил внимание на перспективы проектов в сфере солнечной энергетики.