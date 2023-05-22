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Американский кардиолог перечислила продукты для снижения холестерина

Кардиолог Клодес: овсянка, нут, авокадо полезны для снижения холестерина
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Американский кардиолог Элизабет Клодес перечислила продукты, которые при включении в ежедневный рацион снижают уровень холестерина в организме.

В беседе с изданием CNBC эксперт отметила, что повышенные уровень холестерина провоцирует образование бляшек в сосудах, что может привести к инфаркту. Для улучшения состояния кровеносный сосудов и снижения давления специалист призвала регулярно есть овсянку, однако продукт не стоит смешивать с ингредиентами, в которых содержится сахар.

Кроме того, для снижения холестерина будут полезны блюда из бобовых, включая нут, горох. Последний отличается высоким содержанием витаминов группы В, пишет «Москва 24».

Помимо этого, по словам Клодес, рукколу и другую листовую зелень, орехи и семена в сыром виде и авокадо также стоит включить в ежедневный рацион, пишет Pravda.Ru. Так, к примеру, небольшая горсть миндаля обеспечит 3,5 г клетчатки, 6 г белка и почти 40% суточной потребности в витамине Е.

Врач также посоветовала регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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21 мая врач-кардиолог Юрий Пикша назвал продукты, представляющие опасность для сердечников. К ним относятся кофе, черный тонизирующий чай — врач посоветовал пить эти напитки не чаще раза в день. Кроме того, в список попали жирные продукты — сало, мясо и куриная кожа. Также специалист рекомендовал ограничить употребление соли или исключить из меню соленые продукты, сообщает телеканал «360».

17 мая главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург рекомендовал ежедневные прогулки для поддержания здоровья сердца. Кроме того, в этом помогает поддержание правильного питания. К полезным продуктам специалист отнес морскую рыбу, нежирное мясо, овощи, фрукты. Для перекуса, по его словам, подойдут сухофрукты, пишет RT.

5 мая ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, что снизить повышенный уровень холестерина помогут диета и физические нагрузки. Эксперт пояснила, что человеку с высоким уровнем холестерина назначают диету с ограничением потребления мяса, особенного жирного.

В ноябре прошлого года врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев посоветовал есть по утрам бананы. Он объяснил, что один банан содержит 9% суточной нормы калия, а их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, отмечает телеканал «Звезда». Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления.

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