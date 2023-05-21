«Известия» опубликовали кадры сарая, в котором сгорел школьник

В подмосковном Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, в котором его заперли подростки. «Известия» в воскресенье, 21 мая, публикуют кадры строения до произошедшей трагедии.

На первом видеоролике показана пристройка, которая заперта на тяжелые металлические крепежи. Вокруг разбросан мусор. На втором — замки снесены, дверь открыта, внутри сарая разбросаны вещи.

На кадрах видна разломанная беседка, которую, как рассказал очевидец инцидента в беседе с «Известиями», сломал один из подростков, которые часто проводят время на данном месте. Он же, по словам очевидцев, сломал замок сарая, в котором сгорел мальчик.

Инцидент произошел 19 мая в подмосковном Раменском. По информации следствия, дети играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка загорелась. Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

Региональное отделение управления СК РФ в Telegram-канале опубликовало кадры с места гибели мальчика. У детей, которые закрыли мальчика в помещении, изъяли телефоны. С ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.