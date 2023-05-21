При взрыве газового баллона на юге Таджикистана пострадали 28 человек, сообщила 21 мая пресс-служба минздрава республики.

Взрыв газового баллона произошел 20 мая примерно в 11:30 в пункте быстрого питания на рынке в поселке Пяндж.

По данным министерства здравоохранения и соцзащиты, все 28 пострадавших были госпитализированы, восемь из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Для оказания помощи пострадавшим в Пяндж направлены врачи из Душанбе, сообщает «РИА Новости».

МВД Таджикистана назвало причиной взрыва несоблюдение правил безопасности при заправке баллона сжиженным газом. Расследование инцидента продолжается.

14 мая произошел взрыв газа в частном доме в Малгобекском районе Ингушетии. Число пострадавших составило пять человек, среди которых — подросток.