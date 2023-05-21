В результате ДТП с участием автобуса в Дагестане погиб один человек

В результате ДТП с участием автобуса и легковушки в Унцукульском районе Дагестана погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в воскресенье, 21 мая.

«Приблизительно в 18:40 на 8 км автодороги «Кочубей – Минеральные Воды» 35-летний житель Унцукульского района, управляя автомобилем марки Lada Priora, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом марки Neoplan», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Водитель Lada Priora скончался на месте. Из 22 пассажиров автобуса, в числе которых один ребенок, никто не пострадал.

Ранее днем минивэн и грузовик столкнулись на 101-м км автодороги Орел — Брянск — Смоленск в Брянской области, погибли два человека. В результате ДТП оба водителя погибли на месте, 45-летний пассажир Volkswagen с различными травмами госпитализирован.