Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ

Партия россиянок Александры Горячкиной и Полины Шуваловой в шестом туре четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) завершилась ничьей после 30-го хода, сообщает 21 мая «Спорт-Экспресс».

Горячкина играла белыми фигурами, Шувалова — черными. Еще одна россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла с Харикой Дронавалли из Индии также вничью.

После шести туров Лагно с четырьмя очками — в группе лидеров, набравших. Шувалова и Горячкина с 3,5 очка, делят пятое и шестое места.

Шахматный турнир проходит в Никосии (Кипр) и завершится 27 мая.

8 мая россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам китайцем Дин Лижэнем в партии третьего раунда первого этапа Grand Chess Tour в Бухаресте. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Партия завершилась на 54-м ходу.