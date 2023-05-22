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Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ
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Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Партия россиянок Александры Горячкиной и Полины Шуваловой в шестом туре четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) завершилась ничьей после 30-го хода, сообщает 21 мая «Спорт-Экспресс».

Горячкина играла белыми фигурами, Шувалова — черными. Еще одна россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла с Харикой Дронавалли из Индии также вничью.

После шести туров Лагно с четырьмя очками — в группе лидеров, набравших. Шувалова и Горячкина с 3,5 очка, делят пятое и шестое места.

Шахматный турнир проходит в Никосии (Кипр) и завершится 27 мая.

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