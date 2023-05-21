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Более миллиона человек проголосовали за рубежом на выборах президента Турции

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tunahan Turhan
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Общее количество избирателей, проголосовавших за рубежом на выборах президента Турции, за два дня достигло 1 млн 38 тыс. человек. Об этом сообщила Высшая избирательная комиссия страны в воскресенье, 21 мая.

«Начавшийся вчера процесс голосования продолжается в зарубежных представительствах и таможнях», — сообщил телеканал TRT со ссылкой на ведомство.

Процедуры голосования в зарубежных представительствах завершатся 24 мая.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один их кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

Избирательная комиссия страны подтвердила, что будет второй тур, который пройдет 28 мая.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться «жаркая борьба».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.

При этом президент США Джо Байден отметил, что в Турции хватает проблем и без споров об итогах голосования.

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