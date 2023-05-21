Аэропорт Катании Фонтанаросса приостановил работу из-за активности вулкана Этна

Активность вулкана Этна заставила приостановить работу аэропорта Фонтанаросса в итальянском городе Катания, сообщило 21 мая местное издание Catania Today.

Управляющая компания аэропорта сообщила, что из-за последствий извержения вулкана Этна состояние взлетно-посадочной полосы не позволяет осуществлять полеты, поэтому вылеты приостановлены.

«Пассажирам предлагается узнать о статусе своего рейса у авиакомпаний и отправиться в аэропорт только в случае установленного графика полетов», — говорится в сообщении аэропорта.

В течение нескольких часов на Этне происходит новая эруптивная фаза извержения, которая характеризуется выделением черных облаков газа, нагруженных вулканическими обломками. Стромболианская активность — движение и извержение лавы — выражается в сильных ревах, раздающихся в городах Адрано и Бьянкавилла, а также падении лавового пепла.

Силы гражданской обороны объявили оранжевый уровень готовности (F2), призывая мэров муниципалитетов подготовить профилактические меры безопасности населения. В коммуне Николози у подножия вулкана Этна отмечалось наличие на склоне горы лапилли — многоформенных вулканических выбросов.

Администрация Катании предупредила горожан об опасности путешествий как пешком, так и на моторизованных транспортных средствах или велосипедах. На площадях и улицах — небольшой слой лавового пепла, нанесенный ветром с южного склона Этны.

В России 15 мая вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. Шлейф распространился в сторону Берингова моря. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

15 апреля в Мексике проснулся действующий вулкан Попокатепетль. Он выпустил столб водяного пара и газов на высоту до 3 км.