Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Калифорнии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Северной Калифорнии. Об этом сообщила геологическая служба США 21 мая.

Эпицентр стихии находился в 102 км от Петролии. Очаг залегал на глубине 2,1 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что цунами в настоящее время не ожидается, передает Mirror.

Ранее, 20 мая, вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Это произошло через 23 часа после подземных толчков магнитудой 7,7 в 33 км к востоку.