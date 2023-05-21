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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Калифорнии
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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Калифорнии

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Фото: TASS/Zuma
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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Северной Калифорнии. Об этом сообщила геологическая служба США 21 мая.

Эпицентр стихии находился в 102 км от Петролии. Очаг залегал на глубине 2,1 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что цунами в настоящее время не ожидается, передает Mirror.

Ранее, 20 мая, вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Это произошло через 23 часа после подземных толчков магнитудой 7,7 в 33 км к востоку.

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