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Квинси Промес забил 87-й мяч за «Спартак» в рамках чемпионатов России

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Нидерландский футболист Квинси Промес 21 мая забил в составе московского футбольного клуба «Спартак» 87-й и 88-й голы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Он стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Егору Титову. В активе спортсмена тоже 88 голов в национальном первенстве, однако один из них он забил за подмосковные «Химки».

Матч 28-го тура «Мир — РПЛ» между «Спартаком» и ЦСКА прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился со счетом 2:1. Оба гола в ворота ЦСКА оформил форвард «Спартака» (43-я минута, 90+2 с пенальти). Таким образом, Промес также стал первым автором двух дублей в дебри в чемпионате России, передает «Спорт-Экспресс».

Среди игроков ЦСКА во время игры отличился Хесус Медина (37). Нападающего столичного клуба Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу удалили с поля за неспортивное поведение на 69-й минуте игры.

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Футболисты «Спартака» играли с ЦСКА в форме с особенным дизайном, разработанным специально для московского дерби. Номера на футболках игроков были выполнены из фотографий самых запоминающихся перформансов болельщиков на домашнем стадионе команды за последние шесть лет.

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