Якубов назвал соперника по рингу Рябого хорошим и воспитанным парнем

Боец MMA Ильяс Якубов в беседе с «Известиями» 21 мая назвал своего соперника в предстоящем поединке Юрия Рябого воспитанным парнем и неплохим бойцом.

«Соперник мой очень хороший парень, порядочный, воспитанный. С его стороны я никогда ничего не видел (плохих поступков. — Ред.)», — сказал он.

Якубов считает, что Рябой помимо хороших личностных качеств обладает прекрасными бойцовскими навыками. Он отметил, что спортсмен проигрывал и выигрывал очень сильным противникам, всегда борется до конца.

Однако Якубов не собирается уступать Рябому в предстоящем бою. Чтобы одержать победу, боец проводит ежедневные тренировки.

«Если здоров, с любым готов выйти, подраться и показать зрелище для фанатов смешанных единоборств. Поэтому я в любое время готов. Главное, чтобы со здоровьем всё хорошо было, и всё», — заключил спортсмен.

Ранее в этот день Якубов сказал «Известиям», что много тренируется и работает ради своей семьи. По его словам, медали и кубки — это всего лишь железо, которое «ничего не стоит в этой жизни», а семья является самым дорогим и важным на свете.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.