В Египте работы российского художника незаконно разместили на банках Pepsi

В Египте работы российского художника украсили банки Pepsi. Однако, оказалось, что картины Георгия Курасова использовали без его разрешения. Теперь мастер намерен отсудить у Pepsi и дизайнера денежную компенсацию, передает телеканал «Известия». Скандал вокруг работ Курасова разгорелся в Египте уже второй раз. В прошлом году картинами россиянина незаконно украсили метро.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.