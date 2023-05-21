Теннисист Медведев победил датчанина Руне в финале «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев 21 мая одержал победу над датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.

Таким образом, россиянин завоевал 20-й титул в карьере и впервые выиграл турнир на грунтовом покрытии.

Встреча длилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 7:5, 7:5.

Призовой фонд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) превышает €7,7 млн.

Накануне, 20 мая, Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче «Мастерса» со счетом 7:5, 7:5.

В начале апреля россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера. Россиянин за победу в Майами заработал $1,262 млн и 1000 рейтинговых очков.