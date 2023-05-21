Появились кадры с подростками незадолго до трагедии с мальчиком в сарае

Незадолго до пожара в сарае, в результате которого погиб 11-летний школьник, компания заходила в соседний продуктовый магазин. Предположительно, там они купили средство для розжига. В распоряжении «Известий» 21 мая оказались кадры, на которых видно, как подростки заходят в магазин.

На видео запечатлено, как группа школьников что-то долго обсуждает возле входа в здание. Затем несколько человек заходят внутрь, а другие остаются их ждать на улице.

Предполагается, что среди покупок могла быть жидкость для розжига. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют эту версию.

По словам свидетелей произошедшего, компания ребят, в которой был и погибший ребенок, сначала сидела в беседке неподалеку от сарая и разговаривала. В один момент между погибшим мальчиком и одним из подростков вспыхнул спор и они решили выяснить, кто из них прав, на кулаках. Остальные дети попросили их выйти из беседки и драться подальше на улице. Неподалеку, как раз стоял тот самый сарай. Школьник залез в него и там его заперли.

Инцидент произошел 19 мая в подмосковном Раменском. По информации следствия, дети играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка загорелась. Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

Тренер погибшего мальчика Александр Твамба рассказал о двух версиях произошедшего. Согласно первой, двое подростков после ссоры с мальчиком неудачно пошутили, закрыв его в сарае. Вторая версия заключается в том, что ребенка сначала ударили по голове, а затем спрятали в сарае.

Криминалисты и сотрудники МЧС уже осмотрели место инцидента, изъяли пожарный мусор и назначили экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. С детьми, которые заперли мальчика в сарае, работаю следователи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход его расследования контролирует прокуратура.