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Медведев приехал в Ханой на переговоры с властями Вьетнама

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Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 21 мая, приехал в Ханой для проведения переговоров с властями Вьетнама.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева, в ходе поездки он встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.

В частности, темами обсуждения станут развитие политического диалога и международная проблематика, в том числе вопросы регионального взаимодействия и украинский кризис.

В секретариате замглавы Совбеза отметили, что Россия рассчитывает на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах.

Кроме того, политики обсудят экономическое сотрудничество, включая партнерство по линии Вьетнам – ЕАЭС.

В заявлении также указано, что Москва довольна развитием научно-технического взаимодействия с Вьетнамом и готова его наращивать, в частности, речь идет об открытии в Ханое и Хошимине центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

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Ранее, в апреле, министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев заявил, что экспортеры из республики заинтересованы в торговом сотрудничестве с Вьетнамом.

В том же месяце вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия готова участвовать в строительстве атомных электростанций (АЭС) во Вьетнаме. Он указал, атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама и достижении цели климатической нейтральности.

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