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Тренер сгоревшего в сарае в Подмосковье мальчика назвал свои версии трагедии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Александр Твамба, тренер 11-летнего мальчика, заживо сгоревшего в сарае в Подмосковье после ссоры с детьми, 21 мая рассказал «Известиям» о погибшем и назвал свои версии произошедшего.

Мужчина рассказал, что ребенок занимался дзюдо уже три года, и за всё это время тренер не видел, что тот с кем-то конфликтовал.

«Если кто-то ругался, он наоборот, только разнимал. Очень целеустремленный и терпеливый. У меня сейчас душа разрывается из-за случившегося, что сотворили эти негодяи», — сказал Твамба.

Сам мужчина не находился на месте ЧП, но со слов очевидцев у него сложилось две версии того, как могла произойти трагедия.

Согласно первой версии, двое подростков после ссоры с мальчиком неудачно пошутили, закрыв его в сарае. Вторая версия заключается в том, что ребенка сначала ударили по голове, а затем спрятали в сарае. Александр утверждает, что постройка довольно хилая и ее можно разрушить одним ударом ноги. Вероятно, погибшему не удалось это сделать, поскольку он был без сознания, предположил тренер.

Твамба отметил, что погибший был ему как сын. Он подчеркнул, что всех виновных должны наказать.

«Я думаю, эту ссору спровоцировали. Говорят, что играли в игры, но я думаю, это не правда. Следствие всё покажет и расскажет, как оно было», — заключил тренер.

Инцидент произошел 19 мая. По информации следствия, дети играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка загорелась. По предварительным данным экспертов, возгорание началось внутри помещения.

Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.

Криминалисты и сотрудники МЧС уже осмотрели место инцидента, изъяли пожарный мусор и назначили экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. С детьми, которые заперли мальчика в сарае, работаю следователи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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