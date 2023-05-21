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Два человека погибли в ДТП с минивэном и грузовиком в Брянской области

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Фото: УГИБДД по Брянской области
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Минивэн и грузовик столкнулись на 101-м км автодороги Орел — Брянск — Смоленск в Брянской области, погибли два человека. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Caravelle, двигаясь со стороны Орла, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 43-летнего водителя, который ехал со стороны Брянска.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте, 45-летний пассажир Volkswagen с различными травмами госпитализирован.

«По факту ДТП проводится проверка. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.

Днем ранее крупное ДТП с грузовиком произошло в Ленинградской области. Водитель груженой фуры не справился с управлением во время поворота на перекрестке, снес внедорожник и опрокинулся на патрульную машину ГИБДД. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

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