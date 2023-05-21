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«Крылья Советов» обыграли «Урал» в домашнем матче в рамках РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в домашнем матче в рамках РПЛ впервые с 1995 года
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Самарские «Крылья Советов» 21 мая обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Для «Крыльев Советов» это первая победа над «Уралом» в рамках высшего дивизиона чемпионата России по футболу на домашнем стадионе с 1995 года.

Голами отметились защитник Глен Бейл, забивший на 45+4-й минуте, а также нападающие Дмитрий Цыпченко (52-я минута) и Бенхамин Гарре с пенальти на 60-й минуте.

При этом на 20-й минуте игры «Крылья Советов» произвели вынужденную замену вратаря, после того как Иван Ломаев столкнулся с нападающим «Урала» Евгением Фроловым.

Таким образом, самарский клуб прервал свою серию из пяти матчей без побед и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Урал» занимает 11-ю строчку с 30 очками.

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Ранее, 20 мая, футбольный клуб «Ахмат» в домашнем матче разгромил «Химки» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В тот же день в рамках 28-го тура РПЛ состоялись встречи «Зенит» – «Оренбург» и «Локомотив» – «Факел», которые завершились ничьей между петербуржцами и оренбуржцами и победой москвичей над воронежцами со счетом 1:0.

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