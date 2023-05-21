Заслуженный артист России Евгений Лукошков умер на 66-м году жизни
Заслуженный артист России Евгений Лукошков умер на 66-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.ру».
По данным портала, актер скончался 19 мая. Причина смерти пока не известна.
Евгений Лукошков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ГИТМиК). До 1989 года актер работал в Александринском театре. Затем он основал салон-театр «Санкт-Петербург». Некоторые время был директором «Классик-центра».
Последней работой Лукошкова в кино стал сериал «Черный ворон» (2001–2004), где он исполнил роль директора арт-галереи.