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Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском

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Поставка украинским ВВС американских истребителей четвертого поколения F-16 не помогла бы в ситуации с Артемовском (украинское название — Бахмут), заявил 21 мая в ходе брифинга в Хиросиме президент США Джо Байден.

По его словам, никакой роли в ситуации эти самолеты бы не сыграли.

«Что касается F-16, то F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом. Они бы не повлекли каких-либо дополнительных последствий», — сказал глава Белого дома.

Также в воскресенье американский лидер заявил, что США обучат украинских летчиков работе на данном типе истребителей. Обучение украинских летчиков необходимо для укрепления украинских ВВС в рамках помощи Вашингтона оборонительному потенциалу Украины, отметил Байден.

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В этот же день британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме заявил, что подготовка Лондоном украинских пилотов начнется летом. Заявление президента США о поставках Киеву истребителей F-16 политик счел «настоящим прорывом».

Также в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских боевиков будут представлены к государственным наградам.

С официальным заявлением об освобождении города 21 мая выступило Министерство обороны РФ.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по освобождению города длилась 224 дня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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