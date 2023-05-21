Циципас просил свою маму уйти с матча с Медведевым
Греческий теннисист Стефанос Циципас во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме с российским спортсменом Даниилом Медведевым 20 мая попросил свою маму Юлию Сальникову уйти со стадиона.
Предположительно, Циципас не хотел, чтобы его мама разговаривала с ним на русском языке во время перерывов, иначе его соперник мог бы понять их разговор.
Встреча завершилась победой Медведева со счетом 7:5, 7:5.
В финальном матче российский теннисист будет соревноваться с представителем Дании Хольгером Руне.
Ранее, 16 мая, Медведев обыграл немца Александра Зверева в матче четвертого круга турнира ATP серии «Мастерс» со счетом 6:2, 7:6 (7:3).