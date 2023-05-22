Расчетные потери

По данным SWIFT за апрель, доля доллара США в трансграничных платежах с мартовских 41,74% расширилась до 42,71%, а евро — сократилась с 32,64 до 31,74%. Наиболее выраженным оказалось снижение популярности японской иены. А использование юаня за тот же период выросло до 2,29%.

Кроме того, на китайскую валюту пришлись рекордные 48% международных транзакций в КНР: эта доля впервые оказалась выше, чем у «американца». Отметим и динамику расчетов в канадских долларах: их доля с 1,91% в марте увеличилась до 2,2% в апреле.

Несмотря на небольшое снижение, евро сохраняет за собой второе место как средства для осуществления трансграничных переводов. За историю ведения этой статистики (с 2010 года) доли доллара и единой европейской валюты в SWIFT-переводах оказывались почти или полностью равны четырежды. В последний раз — в феврале 2022-го, когда на «американца» пришлось 38,9% платежей, а на евро — 37,8%. С тех пор разрыв заметно увеличился. Что же изменилось?

Дело в том, что с марта прошлого года значительно подорожали сырьевые товары, международные цены на которые номинированы в долларах. Котировки нефти марки Brent достигли максимумов в мае-июне 2022-го. Это повысило долю «американца» в расчетах, потому что объемы операций с ним выросли.

Также следует отметить резкое сокращение товарооборота между ЕС и Россией после введения целого ряда ограничений на поставки товаров из Европы в РФ. В 2022 году экспорт из Евросоюза в Россию упал на 38%, достигнув 11-летнего минимума в €55,2 млрд. Таким образом, €33,8 млрд в SWIFT-переводах не прошли в прошлом году от одной только России.

Далее Москва стала последовательно отказываться от операций в валютах недружественных стран и вводить ограничения на такие переводы, а также повышать комиссии за эти транзакции. В результате «американец» и «европеец» стали токсичными для российских физлиц и бизнеса. Это также привело к падению объемов трансграничных переводов, причем в первую очередь именно в евро, потому что быстро избавиться от доллара оказалось сложнее, ведь все сырьевые товары на мировых рынках котируются именно в них.

Что касается китайского юаня, то пик его доли в трансграничных операциях пришелся на январь 2023 года и составил 3,2%. Судя по последней статистике, эта доля сократилась до средних значений за последние восемь лет. Эта динамика свидетельствует о развитии тренда на переход на взаиморасчеты в национальных валютах. В международных переводах между другими странами он пока учувствует мало, но имеет высокий потенциал на фоне сообщений стран Ближнего Востока, Азии, Саудовской Аравии и РФ о готовности проводить взаиморасчеты в национальных валютах, а также принимать платежи за экспорт нефти в юанях.

Власти Пакистана 10 мая выразили желание расплачиваться «китайцем» за российскую нефть. Это должно обеспечить ускоренное расширение использования этой валюты в трансграничных платежах. Пока же можно отметить, что в России формируется дефицит юаней. С начала мая 2023 года стоимость свопов с ними поднялась выше 6% годовых, а объем таких операций на Московской бирже почти вдвое превысил операции в долларах и евро, достигнув 250–300 млрд рублей в день. Формирование дефицита говорит о том, что стоимость импорта в Китай превышает стоимость экспорта. Увеличение товарооборота между странами также способствует расширению доли юаней в трансграничных переводах.

Хорошие шансы на увеличение своей роли также у иены, поскольку крупнейший американский инвестор Уоррен Баффетт, выводя средства из китайских активов, стал перекладывать их в японские и советует следовать своему примеру.

Начавшийся процесс дедолларизации не будет быстрым. Главным конкурентом «американцу» на мировой арене постепенно становится юань, потому что доля евро сокращается на протяжении примерно года и теперь она достигла трехлетних минимумов. В то же время разница между валютой США и КНР в международных SWIFT-переводах настолько разительна, что о полноценной замене «американца» на международной арене пока не может быть и речи.

Автор — аналитик Freedom Finance Global

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