Четыре человека погибли в ДТП под Тверью
В Рамешковском районе Тверской области в результате ДТП погибли четыре человека, пострадал ребенок. Об этом 21 мая говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, авария произошла в ночь на воскресенье. На автомобильной дороге Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна легковой автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение моста.
Как следует из опубликованного ведомством видео, после удара автомобиль загорелся. На месте ДТП погибли четверо мужчин, мальчик 2012 года рождения госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
На место аварии выезжали руководитель и следователь следственного подразделения, криминалист отдела криминалистики регионального следственного управления СК России.
В конце апреля водитель иномарки уснул за рулем и вылетел в кювет в Рамешковском округе Тверской области. Пассажир легковушки получил травмы.