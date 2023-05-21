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Четыре человека погибли в ДТП под Тверью

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Фото: СУ СК России по Тверской области
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В Рамешковском районе Тверской области в результате ДТП погибли четыре человека, пострадал ребенок. Об этом 21 мая говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, авария произошла в ночь на воскресенье. На автомобильной дороге Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна легковой автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение моста.

Как следует из опубликованного ведомством видео, после удара автомобиль загорелся. На месте ДТП погибли четверо мужчин, мальчик 2012 года рождения госпитализирован.

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Дело отправлено на новое рассмотрение

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На место аварии выезжали руководитель и следователь следственного подразделения, криминалист отдела криминалистики регионального следственного управления СК России.

В конце апреля водитель иномарки уснул за рулем и вылетел в кювет в Рамешковском округе Тверской области. Пассажир легковушки получил травмы.

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