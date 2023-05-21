Карта спецоперации на Украине 21 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Молчаново, Загоруйковки и Табаевки Харьковской области. В районах Першотравневого, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР ликвидированы пять ДРГ. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Червонопоповки ЛНР, Ямполовки и Серебрянки ДНР. В районах Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. В районе Новоегоровки ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На артемовском тактическом направлении завершено освобождение Артемовска. Нанесено поражение подразделениям противника в районах Константиновки, Богдановки и Красного ДНР. В районе Красного уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На донецком направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение противнику в районах Угледара ДНР, Новоданиловки, Червоного, Новодаровки и Нестерянки Запорожской области. В районах Сладкого, Владимировки ДНР и Левадного Запорожской области пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б». В районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На херсонском направлении уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». В районе Станислава Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 428 самолетов, 234 вертолета, 4245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9251 танк и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.