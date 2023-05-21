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Пять украинских ДРГ ликвидированы за сутки на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ликвидированы за сутки на купянском направлении. Об этом 21 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, ДРГ были ликвидированы в районах Першотравневого, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики.

Кроме того, на данном направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах Молчаново, Загоруйковки и Табаевки Харьковской области.

«Потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — добавил Конашенков.

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Ранее, 18 мая, Конашенков сообщил о ликвидации на купянском направлении двух диверсионных групп. Кроме того, за сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Кроме того, 13 мая российские силы также пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах.

Ранее в воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский признал потерю Артемовска (украинское название — Бахмут).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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