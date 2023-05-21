Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников ЧВК «Вагнер» и российскую армию с освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут), заявили в воскресенье, 21 мая, в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сообщили в Кремле.

Отличившихся представят к государственным наградам.

По данным Минобороны, освобождение города завершилось благодаря наступлению штурмовиков «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.

Бои за город шли 224 дня, сражение стало одним из самых масштабных за период освобождения Донбасса с 2014 года.

Накануне об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В начале мая он сообщил, что подразделения противника ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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