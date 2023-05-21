Премьер Японии призвал G7 «прислушиваться к партнерам»

Страны «большой семерки» должны слышать международных партнеров в условиях многих проблем, которые негативно влияют на Глобальный Юг. Об этом 21 мая заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Глобальным Югом принято называть развивающиеся государства с независимой внешней политикой, не поддерживающие односторонние санкции.

Политик добавил, что Глобальный Юг и его население испытывают гигантское влияние мировых проблем. Если страны G7 не проявят готовности к сотрудничеству в их решении, то и призывы блока к поддержанию открытого мирового порядка на основе права будут пустыми.

«Именно сейчас G7 должны прислушаться к международным партнерам, которые сталкиваются с различными проблемами, и сотрудничать для реагирования на них», — отметил японский премьер.

Накануне лидеры стран «большой семерки» приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита в Хиросиме. В частности, лидеры заявили о намерении выделить не менее $21 млрд на разрешение гуманитарных кризисов.

Также лидеры G7 подчеркнули важность усилий в области разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Саммит под председательством Японии проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.