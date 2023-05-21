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Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными на дорогах в воскресенье, 21 мая, из-за непогоды.

«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения», — говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram-канале.

Предупреждения об ухудшении погоды распространил и столичный комплекс городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 9:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — отметили коммунальщики.

На сайте регионального главка МЧС уточняется, что с 09:00 до 18:00 в городе местами ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление северо-восточного ветра. Спасатели призвали автомобилистов значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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Накануне синоптики предупредили, что грозы придут в Москву и Подмосковье на три дня. Ожидается усиление ветра от 6–11 м/с до 15 м/с.

Накануне, 20 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек возвращение июльской погоды в Центральную Россию: в период с 25 по 28 мая столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

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