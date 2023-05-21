Макрон назвал делом чести предоставление Зеленскому самолета для визита в Японию

Предоставление украинскому президенту Владимиру Зеленскому французского самолета для визита на саммит G7 в Хиросиме является делом чести, заявил 21 мая президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для Франции было делом чести сделать так. Мы поддерживаем Украину. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали всё, чтобы избежать войны с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами и не вступаем в этот конфликт. Нужно строить решения и мир, это и есть дипломатия», — приводит слова французского лидера BFMTV.

Утром 20 мая Макрон написал в Twitter о том, что самолет в цветах республики прибыл в Хиросиму. На борту — украинская делегация, которая прибыла на саммит G7, чтобы работать «за победу Украины и возвращение мира в Европу».

Французский борт возил Зеленского с делегацией в том числе на саммит Лиги арабских государств в Саудовскую Аравию. По словам источника в Елисейском дворце, украинцы запросили у Франции в четверг самолет в долг для того, чтобы доставить Зеленского в Саудовскую Аравию.

21 мая на саммите состоится заседание по Украине с «большой семеркой» в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского.

20 мая Макрон и Зеленский провели встречу на полях саммита. Французский лидер заявил, что присутствие его украинского коллеги на G7 «может изменить правила игры» на Украине.

Наряду с этим телеканал NHK сообщил о встрече канцлера Германии Олафа Шольца с Зеленским. Подробности переговоров неизвестны.