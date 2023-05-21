Боксер Хейни победил Ломаченко и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Американский боксер Девин Хейни решением судей одержал победу над украинским спортсменом Василием Ломанченко и защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе по версии WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring. Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Хейни регулярно бил Ломаченко по корпусу, выбрасывал фирменный джеб и навязывал клинч. Украинский боксер был гораздо быстрее, нередко попадал по голове американца. В 11-м раунде Ломаченко был близок к тому, чтобы победить нокаутом.

В архиве Хейни 29 побед и ни одного поражения. Для Ломанченко 17 боев завершились победой и три он проиграл.

Ранее, 19 мая, российский боец Алексей Олейник заявил о планах не доводить бой с британцем Оли Томпсоном до решения судей. Он пообещал провести быстрый поединок.

К этому моменту на счету Олейника 76 боев и 60 побед.

Бой Олейника и Томпсона состоится 26 мая в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».