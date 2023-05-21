РИА Новости: сотрудник Вагнера про погибшего перед освобождением Артемовска жителя

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Шольц призвал не устраивать из мирных переговоров заморозку украинского конфликта
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Шольц не стал обсуждать участие ФРГ в поставках истребителей F-16 на Украину
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Разбитую гитару Кобейна продали на американском аукционе почти за $600 тыс.
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Полиция Красноярска приступила к расследованию сообщений о конфликте в центре города
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По факту схода вагонов с рельсов в Забайкалье возбуждено уголовное дело
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Экс-ведущего Fox News Карлсона выдвинули в кандидаты на пост президента США
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В Пакистане при нападении террористов на военный пост погибли три человека
Происшествия
В Забайкальском крае 12 вагонов поезда сошли с рельсов
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Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию
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Легковушка сбила молодую девушку на пешеходном переходе в Подмосковье
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
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