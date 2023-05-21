Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за день до освобождения города

Пожилой мужчина не дошел 50 м до укрытия и был смертельно ранен под минометным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Артемовска (украинское название — Бахмут) за день до освобождения города, рассказал 21 мая сотрудник группы «Вагнер».

«На рассвете один из мирных граждан, когда наши парни выбили противника, решил выйти из подвала и перейти на нашу сторону, чтобы его эвакуировали, как это было уже с другими гражданами», — рассказал он «РИА Новости».

После удара украинской артиллерии мужчину посекло осколками, он скончался на месте.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. На следующий день, 21 мая, с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.