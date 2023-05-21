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РПЛ поздравила «Рубин» с выходом в элитный дивизион

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Российская премьер-лиги (РПЛ) поздравила казанский «Рубин» с выходом из Мелбет-Первой лиги в элитный дивизион. Об этом написала пресс-служба футбольной лиги в своем Telegram-канале 20 мая.

«Рубин»! С возвращением! Мы не виделись год, но очень скучали», — говорится в публикации.

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Ранее этим же днем казанский футбольный клуб «Рубин» спустя сезон вернулся в РПЛ после победы над калининградской «Балтикой». Матч завершился счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник Марат Апшацев.

«Рубин» занял первое место в первой лиге, набрав 65 очков. «Балтика» по итогам сезона вышла в РПЛ, команда находится с 64 очками на второй строчке, передает «Спорт-Экспресс».

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