Полиция Красноярска приступила к расследованию сообщений о конфликте в центре города
- Новости
- Общество
- Полиция Красноярска приступила к расследованию сообщений о конфликте в центре города
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта в центре Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Красноярского края 21 мая.
Как уточняется, инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова. На записи, распространенной в Сети, две группы людей что-то обсуждают, после чего раздается два хлопка и присутствующие расходятся.
«В органы внутренних дел каких-либо сообщений по данному факту не поступало. Однако информация инициативно зарегистрирована. В настоящее время сотрудники отдела полиции №1 МУ МВД России «Красноярское» устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Об инциденте в Красноярске стало известно ранее днем, 20 мая. Судя по кадрам, в какой-то момент появляются яркие вспышки, произведенные, по словам очевидцев инцидента, из пистолета ОСА. Затем конфликтующие разбегаются по сторонам.