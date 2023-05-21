Циклон принес на Камчатку майский снег

Погоду на Камчатке 20-21 мая определяет циклон. С ним на полуостров пришли дожди, сильный ветер и майский снег, рассказали в Камчатском гидрометцентре.

По словам и.о. начальника отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Ольги Налимовой, дождливая и пасмурная погода продержится в течение выходных. По южной стороне края и в Тигильском районе ожидаются дожди от небольших до умеренных, в западных районах ветер усилится до 15-20 м/с. По северной половине края — без осадков, рассказала она порталу Kamchatkamedia.

22 мая осадки продолжатся, а местами будут сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы опустится до –5 градусов, уточнили синоптики.

Майские заморозки в начале месяца метеорологи фиксировали в Московском регионе. 7 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что «морозного» рекорда не случилось, но два дня в столице продолжались заморозки.

5 мая Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о заморозках и мокром снеге на выходных, и вечером 6 мая жители Москвы распространили кадры с майским снегом.